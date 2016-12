POL-HX: Parkplatzschranke entwendet

37671 Höxter (ots) - Am Dienstag, 27.12.2016, stellten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Brenkhäuser Straße in Höxter fest, dass eine Parkplatzschranke vom zum Markt gehörenden Parkplatz entwendet wurde. Der Parkplatz verfügt über zwei beschrankte Ein-/Ausfahrten. Die Schranke der Ausfahrt Brenkhäuser Straße wurde demontiert, ohne die Schrankenträger zu beschädigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl am frühen Dienstagmorgen gegen 04.41 Uhr. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Höxter, 05271 - 9620./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell