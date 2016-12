POL-HX: Wohnungseinbruch in Zweifamilienhaus

37671 Höxter (ots) - Am Montag, 26.12.2016, zwischen 09.30 Uhr und 18.15 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Eichendorffstraße in Höxter eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung im Erdgeschoss. Aus der Wohnung wurden nach derzeitigen Kenntnisstand eine Uhr und eine geringe Menge Münzgeld entwendet. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271 - 9620) nimmt Angaben von Zeugen und Hinweisgebern entgegen./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell