POL-HX: Unfallflucht am Supermarkt

33014 Bad Driburg (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Bad Driburg hatte am Donnerstag, 22.12.2016, gegen 14.30 Uhr, seinen VW Scirocco auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Erich-Klausener-Straße geparkt. Bei seiner Rückkehr, gegen 15.00 Uhr, stellte er einen frischen Unfallschaden an seinem PKW fest. Der Verursacher hatte sich bereits unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe beträgt 1.500 Euro. Unfallzeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700)./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell