POL-HX: Autoscheibe eingeschlagen und Wertsachen entwendet

33014 Bad Driburg (ots) - In der Von-Bosen-Straße in Bad Driburg-Pömbsen ist von einem Seat Ibiza die hintere Seitenscheibe der Fahrzeugtür eingeschlagen und anschließend Wertgegenstände, u.a. auch Bargeld, aus dem Fahrzeug entwendet worden. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 21.12.2016, 19.15 Uhr und Donnerstag, 22.12.2016, 11.30 Uhr. Zur Tatzeit stand der Wagen in einer unverschlossenen Garage. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700)./He.

