POL-HX: Einbruch in Geschäft für E-Zigaretten

34414 Warburg (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 22.12.2016, 18.00 Uhr und Freitag, 23.1.2016, 08.15 Uhr, in ein Fachgeschäft für E-Zigaretten in der Hauptstraße in Warburg ein. Im Geschäft wurde die Registrierkasse ebenfalls aufgebrochen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Angaben zu weiteren Diebesgut kann noch nicht gemacht werden. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, bittet um Hinweise, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell