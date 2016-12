POL-HX: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

34439 Willebadessen (ots) - Am Donnerstag, 22.12.2016, gegen 12.00 Uhr, stießen auf der Kreuzung der Kreisstraßen 14 und 21, zwischen Willebadessen-Engar und Willebadessen-Löwen, zwei PKW zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Ein 28-jähriger Mann aus Willebadessen befuhr mit seinem VW Passat die K14, aus Richtung Ikenhausen kommend, in Richtung Deppenhöfen. An der o.g. Kreuzung übersieht er eine 34-jährige Frau, ebenfalls aus Willebadessen, welche mit ihrem Ford Mondeo die K21 aus Richtung Engar kommend, in Richtung Löwen befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese werden durch die Wucht des Zusammenpralls auf ein angrenzendes Feld geschleudert und bleiben dort liegen. Beide Fahrzeuge erlitten durch den Unfall Totalschaden und mussten geborgen und abgeschleppt werden. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurden durch die freiwilligen Feuerwehren Ikenhausen, Löwen und Peckelsheim durchgeführt. Der Gesamtschaden beträgt 20.000 Euro./He.

