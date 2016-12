POL-HX: Unfallflucht auf Parkdeck

37688 Beverungen (ots) - Auf dem oberen Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Straße In den Pölten in Beverungen ist eine bislang unbekannte weibliche Person beim Ausparken mit ihrem PKW gegen einen geparkten schwarzen Audi A4 gestoßen und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Anschließend hat sie den Unfallort verlassen, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 21.12.2016, gegen 10.40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen ist die Unfallverursacherin vermutlich zwischen 40 und 50 Jahre alt, hat blonde Haare und fuhr einen silbernen Van. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell