POL-HX: Fahrradfahrerin schwer verletzt

37671 Höxter (ots) - Eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Höxter ist am Mittwoch, 21.12.2016, gegen 13.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Albaxer Straße/ Am Wiehenbrink, schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Frau von zwei vorhandenen Radstreifen den stadteinwärts führenden Radweg entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung in Richtung stadtauswärts. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Mann aus Beverungen mit seinem Opel Corsa die Straße Am Wiehenbrink in Fahrtrichtung Albaxer Straße. Auf dem querenden Radweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und der von rechts kommenden Fahrradfahrerin. Durch den anschließenden Sturz erlitt die Frau schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am PKW entstanden leichte Sachschäden. Das Verkehrskommissariat Höxter weist darauf hin, dass Radfahrer an Einmündungen, Grundstücksein- und -ausfahrten sowie Kreuzungen leicht übersehen werden. Deshalb: - Benutzen Sie den richtigen Radweg und die richtige Straßenseite! - Fahren Sie für andere einschätzbar und geben Sie rechtzeitig Handzeichen! - Achten Sie auf abbiegende Verkehrsteilnehmer, von denen Sie übersehen werden könnten! - Licht und reflektierende Kleidung erhöhen Ihre Sichtbarkeit! - Ein Fahrradhelm kann Ihr Leben retten!/He.

