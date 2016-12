POL-HX: Fahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Steinheim (ots) - Am Mittwoch, 21.12.2016, gegen 13.15 Uhr, ereignete sich auf der Bundestraße 239, zwischen Rolfzen und Sommersell, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Feststellungen befuhr ein 83-jähriger Mann aus Höxter mit seinem PKW Seat die B239 von Steinheim in Richtung Marienmünster. Die Fahrbahn in der Fahrtrichtung des Höxteraners, also in Richtung Marienmünster, ist an der Unfallstelle mit einer Fahrspur versehen, in Richtung Steinheim sind zwei Fahrspuren vorhanden. Zwischen den Ortschaften Rolfzen und Sommersell überholte der PKW-Fahrer einen vor ihm fahrenden LKW aus Vechta. Gleichzeitig überholte im Gegenverkehr ein 7,5-Tonner-LKW aus Detmold einen Sattelschlepper aus Aschersleben. Beim seinem Überholvorgang berührte der Seat zunächst seitlich den LKW aus Vechta und stieß dann mit den beiden LKW im Gegenverkehr zusammen. Der PKW Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden LKW-Fahrer, die Richtung Steinheim unterwegs waren, wurden durch den Unfall verletzt. Der 45-Jährige aus Detmold und der 47-Jährige aus Heckingen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der dritte LKW-Fahrer, der aus Brandburg kommt, blieb unverletzt. Der PKW und die beiden LKW im Gegenverkehr wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die B239 wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für den Fahrzeugverkehr bis ca. 16:00 Uhr gesperrt./He.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell