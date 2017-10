POL-HSK: Schwarzer Kombi nach Unfallflucht gesucht

Schmallenberg (ots) - In Bad Fredeburg kam es am Montagmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Auf der Straße Im Ohle, im Bereich einer Sparkasse, fiel einer 29-jährigen Frau aus Arnsberg ein schwarzer Kombi auf, welcher soeben gegen ihr Auto gestoßen ist. Der Wagen, mit Kennzeichen aus Österreich und vermutlich von einer Frau gefahren, entfernte sich von der Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

