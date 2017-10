POL-HSK: Zeuge verfolgt Ladendieb

Winterberg (ots) - Am Montag um 10.35 Uhr klaute ein Mann eine Winterjacke von einem Verkaufsständer eines Bekleidungsgeschäfts an der Straße "Am Waltenberg". Ein Zeuge sah die Tat und rief laut "Ladendiebstahl!". Daraufhin flüchtete der Täter. Ein anderer Zeuge nahm die Verfolgung und führte die Polizei zum Dieb. Der Täter flüchtete über die Nuhnestraße. Hier legte er sein Diebesgut in einem Carport ab und klettere über einen Zaun. Anschließend ging er in ein Geldinstitut in der Poststraße. Der 47-jährige Winterberger, der die Verfolgung des Diebes aufgenommen hatte, konnte die Polizei über den Notruf 110 ständig über den aktuellen Standort auf dem Laufenden halten. Im Geldinstitut konnten die Beamten den 61-jährigen Täter stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Hattingen entlassen. Die Jacke wurde zurück zum Geschäft gebracht.

