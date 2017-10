Hochsauerlandkreis (ots) - Schmallenberg:

In Bad Fredeburg in der Kleins Wiese wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags zwischen 01.00 Uhr und 06.15 Uhr in ein Hotel eingebrochen. Es wurden diverse Schränke durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

In der Folgenacht wurde in ein Hotel in Ohlenbach eingebrochen. In der gleichnamigen Straße schlugen die Täter zwischen Samstag 01.40 Uhr und 04.00 Uhr zu. Hier wurden die Täter offensichtlich gestört. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Meschede:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Täter in einen Lagerraum im Brumlingser Weg ein. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.

Zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Warsteiner Straße eingebrochen. Hier wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg:

Zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Sonntag, 07.00 Uhr wurde ein Schaufenster in der Rumbecker Straße eingeschlagen. Anschließend wurden diverse Gegenstände aus der Auslage entwendet. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

