POL-HSK: Versuchter Einbruch in Gemeindehaus

Arnsberg (ots) - Zwischen Freitag (4.8.) und Dienstag (8.8.) versuchten unbekannte Täter einige Fenster eines Gemeindehauses in der Friedrich-Naumann-Straße aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell