POL-HSK: Unfallzeugin gesucht

Arnsberg (ots) - Am Montag gegen 18.30 Uhr kam es auf der Stembergstraße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Schulstraße kam es zwischen einem Roller- und einem Fahrradfahrer zu einem Kontakt. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Eine Dame soll kurz nach dem Unfall mit dem Rollerfahrer gesprochen haben. Wer kennt diese Frau? Wer kann Angaben dazu machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache Arnsberg 02932 - 90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell