POL-HSK: Motorradunfall

Medebach (ots) - Eine 64-jährige Motorradfahrerin aus Medebach kam am Montagnachmittag um 17.40 Uhr in der Oberstraße in den Gegenverkehr. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen einer 59-jährigen Frau aus Medebach. Die Motorradfahrerin wollte vom Prozessionsweg in die Oberstraße in Richtung Stadtmitte abbiegen. Hierbei kam sie in den Gegenverkehr. Wieso sie in den Gegenverkehr kam ist bislang unklar. Die 64-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell