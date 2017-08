POL-HSK: Verkehrsunfall auf der Hellefelder Straße

Arnsberg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer kam es am heutigen Montag gegen 14.30 Uhr. Ein 27-jähriger Mann aus Arnsberg war mit seinem Motorrad auf der Hellefelder Straße in Richtung Teutenburg unterwegs. Eine 66-jährige Frau aus Arnsberg fuhr mit ihrem Wagen vor ihm. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Frau blieb unverletzt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Hellefelder Straße komplett gesperrt.

