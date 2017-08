POL-HSK: Einbruch am Brückenplatz

Arnsberg (ots) - Ein unbekannter Täter gelang zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Geschäft am Brückenplatz. Ein über der Tür befindliches Oberlicht wurde gewaltsam geöffnet. Als der Täter eine Vitrine öffnete, löste der Alarm aus. Der Täter konnte ohne Beute fliehen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell