POL-HSK: Motorradfahrer kommt in den Gegenverkehr

Schmallenberg (ots) - Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr kam es in Bad Fredeburg auf der Kreisstraße 36 zu einem schweren Unfall. Ein 46-jähriger Mann aus Essen war mit seinem Motorrad in Richtung Ebbinghof unterwegs. Zwischen Bad Fredeburg und Ebbinghof kam der Mann dann in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug eines 19-jährigen Mannes aus Schmallenberg zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell