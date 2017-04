POL-HSK: Verkehrsunfallflucht

Arnsberg-Neheim (ots) - Besonders Dreist verhielt sich ein unbekannter Fahrer eines weißen Lieferwagens am Mittwochnachmittag auf dem Bergheimer Weg. Dort beschädigte er mit seinem Fahrzeug, während eine Mutter ihr Kind in einem Pkw anschnallte, das Fahrzeug und entfernte sich ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug bitte an die Polizei in Arnsberg, Tel. 02932/90200.

