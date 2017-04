POL-HSK: Verkehrsunfallflucht

Brilon (ots) - Auf dem Nehdener Weg kam es am Mittwochnachmittag zu einer Unfallflucht. Hier musste ein 36-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug ausweichen, weil ihm auf seiner Fahrspur ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem dunklen Pkw entgegen kam. Bei dem Ausweichmanöver touchierte der 36-jährige die dortige Leitplanke. Der Verursacher fuhr jedoch, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weiter fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug bitte an die Polizei in Brilon, Tel. 02961/90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell