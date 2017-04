POL-HSK: Verkehrsunfallflucht

Eslohe (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen, zwischen 09:30 Uhr bis 10:10 Uhr, auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes an der Tölckestraße. Dort beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer, vermutlich beim Ausparken, ein anderes Fahrzeug der Marke Nissan. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne Schadensregulierung vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell