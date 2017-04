POL-HSK: Verkehrsunfallflucht

Arnsberg (ots) - 300 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Pkw-Fahrer von Dienstag auf Mittwoch auf der Schloßstraße an. Dort beschädigte er mit seinem Fahrzeug einen geparkten dunkelblauen VW Polo und entfernte sich anschließend ohne Schadensregulierung von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug bitte an die Polizei in Arnsberg, Tel. 02932/90200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell