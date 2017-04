POL-HSK: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Bestwig (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hebelten unbekannte Täter an einer Baustelle auf der Ruhrtalbrücke den Tankdeckel eines Baggers auf, zapften ca. 400 Liter Dieselkraftstoff ab und entwendeten diesen. Außerdem stahlen sie ebenfalls durch Abzapfen 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem unverschlossenen Kompressor. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 460 Euro. Die Polizei in Meschede bittet Zeugen, die Angaben über diesen Diebstahl machen können, sich unter Tel. 0291/90200 zu melden.

