POL-HSK: Diebstahl aus Pkw

Marsberg-Niedermarsberg (ots) - Zu einem Diebstahl aus Pkw kam es letzte Nacht auf der Schlesierstraße. Dort schlugen unbekannte Täter an zwei unter einem Carport geparkten Fahrzeugen der Marke Audi die Seitenscheiben ein und entwendeten aus diesen diverse Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Marsberg, Tel. 02992/90200.

