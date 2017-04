POL-HSK: Diebstahl aus Garage

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Montagmorgen aus einer Garage auf dem Sonnenweg einen Rasenmäher und zwei Schraubenkästen. Es entstand ein Beuteschaden von ca. 250 Euro. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Arnsberg, Tel. 02932/90200.

