POL-HSK: Einbruch in Doppelhaus

Arnsberg-Neheim (ots) - Unbekannte Täter brachen auf der Straße Schwarzer Weg/Pestalozzistraße in ein Haus ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck, Parfüm sowie eine Kamera. Anschließend brachen sie eine Verbindungstür zum Nachbarhaus auf und gelangten so in dieses. Hier wurde nichts entwendet. Die Tat liegt vermutlich schon einige Zeit zurück und wurde jetzt entdeckt. Die Höhe des Beuteschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Arnsberg, Tel. 02932/90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell