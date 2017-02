POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstählen

1 weiterer Medieninhalt

Diebin in Winterberg Bild 1 Bild-Infos Download

Winterberg (ots) - Am 26. Januar 2017 kam es in Winterberg zu zwei Ladendiebstählen innerhalb einer Stunde. In beiden Fällen konnte Videomaterial von der Täterin erlangt werden. Die Bilder sind per Beschluss durch das Amtsgericht Arnsberg zur Öffentlichkeitsfahndung freigeben. Im ersten Fall betrat die Täterin gegen 12:30 ein Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße und entwendete eine Armbanduhr und Armschmuck. Gegen 12.45 Uhr verließ sie das Geschäft. Im zweiten Fall (wir berichteten) betrat dieselbe Frau gegen 13:35 Uhr ein weiteres Bekleidungsgeschäft "Am Waltenberg" In einem unbeobachteten Augenblick ging sie in das benachbarte Büro und entwendete dort aus einer dort eine abgelegten Geldbörse. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 50 bis 60 Jahre, schulterlange grau-blondes, dichtes Haar, bekleidet mit einem langen dunklen Mantel. Es ist zu vermuten, dass diese Frau noch für weitere Diebstähle in Winterberg in Frage kommt. Die Frau sprach in beiden Geschäften kurz mit den Verkäuferinnen, um diese abzulenken. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kann Angaben zu der gesuchten Frau machen? Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell