POL-HSK: Kontrollen gegen Einbrecher

Arnsberg (ots) - Wie bereits mehrfach berichtet bekämpft die Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises die Einbruchskriminalität mit einer Vielzahl von Projekten, Veranstaltungen und polizeilichen Maßnahmen. Am Donnerstag führte die Polizei wieder eine große Kontrollaktion in Arnsberg durch. Die Kontrollschwerpunkte lagen diesmal in Voßwinkel, Moosfelde, Hüsten und Oeventrop. Mit Unterstützungskräften der Einsatzhundertschaft aus Dortmund waren über 30 Beamte im Einsatz. 90 Fahrzeuge wurden genauer kontrolliert, 78 Personen überprüft. Hierbei fielen unter anderem zwei rumänische Schrottsammler in Voßwinkel auf. Nach Überprüfung der Personalien und genauer Fahrzeugkontrolle konnten sie ihre Fahrt in Richtung Ruhrgebiet fortsetzen. Ein 38-jähirger Mann aus Menden war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Weiterhin hatte er Drogen zu sich genommen. Weitere Drogen wurden im Auto gefunden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Mit der eingerichteten Ermittlungskommission, einer erhöhten polizeilichen Präsenz in unseren Wohngebieten sowie weiteren Kontrollaktionen wird die Polizei auch weiterhin konsequent gegen Wohnungseinbrecher vorgehen. Die Polizei ist auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen und gibt folgende Verhaltensregeln: Achten Sie auf fremde Personen und Fahrzeuge in ihrer Straße. Achten Sie auch auf Ihre Nachbargrundstücke. Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie den Notruf 110. Hinweise zum Einbruchsschutz gibt es auch im Internet: www.polizei-beratung.de

