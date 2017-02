POL-HSK: Diebstahl aus Garage

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter eine Nachtsichtkamera aus einer Garage am Heidering in Bachum. Da es in der Vergangenheit bereits des Öfteren zu Diebstählen aus der Garage gekommen ist, installierte der Besitzer ein Alarmsystem. Hierdurch wurde er über den Einbruch über eine automatische Handynachricht informiert. Bei der Nachschau in der Garage bemerkte er den Kameradiebstahl. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Täter vermutlich um einen Mann. Dieser trug eine Stirnlampe. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

