POL-HSK: Versucht den Opferstock aufzubrechen

Arnsberg (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 24. Januar bis zum 02. Februar einen Opferstock der Kirche "Heilige Familie" in Oevenrop aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Bei dem Versuch das Schloss aufzubrechen wurde dieses beschädigt. Entwenden konnten die Täter nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell