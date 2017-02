POL-HSK: Arbeitsunfall mit vier verletzten Arbeitern

Arnsberg (ots) - Am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete sich auf einem Firmengelände in der Borkshagenstraße ein Arbeitsunfall. Vier Mitarbeiter worden durch eine austretende Chemikalie schwerverletzt. Beim Umfüllen der Chemikalie kamen die vier Arbeiter in Kontakt mit dem Gefahrenstoff. Aufgrund der Verletzungen mussten sie durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik nach Dortmund gebracht werden. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt.

