POL-HSK: Versuchter Einbruch

Medebach (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchten unbekannte Täter in ein Friseurgeschäft an der Niederstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der guten Sicherung misslang. Die Täter mussten ohne Beute vom Tatort flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell