POL-HSK: Unfall am Stimm-Stamm

Meschede (ots) - Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 55 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Der Autofahrer wurde leichtverletzt. Der 55-jährige Lkw-Fahrer versuchte oberhalb der Autobahn seinen Sattelzug in Richtung Meschede zu wenden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto das in Richtung Warstein unterwegs war. Der Pkw prallte gegen die linke Seite des Aufliegers. Der Pkw musst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

