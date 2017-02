POL-HSK: Roter Wagen flüchtet nach Unfall

Sundern (ots) - Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 09 Uhr, wurde ein geparkter Ford am Drosselweg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Unfallspuren deuten darauf hin, dass der Unfall durch ein rotes Fahrzeug verursacht wurde. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 02933 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell