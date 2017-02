POL-HSK: Diebstahl in Parfümerie

Meschede (ots) - Ein bislang unbekannter Mann wurde am Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr beim Diebstahl in einer Parfümerie am "Kaiser-Otto-Platz" beobachtet. Bereits am Montag wurde er durch das Personal beim Stehlen in der Parfümerie erwischt, durfte aber nach der Aushändigung der Beute den Tatort ohne Feststellung der Personalien in Richtung Bahnhof verlassen. Am Dienstag flüchtete der Täter jedoch mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Folgende Beschreibung liegt vor: etwa Südländisches Aussehen, 1,75 Meter groß, 20 - 25 Jahre alt, graue Jacke, graue Hose, dunkelblaue Kappe. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

