POL-HSK: Fahrkarte geklaut

Meschede (ots) - Am Busbahnhof in Meschede entwendete am Donnerstagnachmittag gegen 16:50 Uhr ein junger Mann einer 13-jährigen Schülerin ihre Busfahrkarte. Der Täter kam aus Richtung Stadtzentrum, woraufhin er im Vorbeigehen die Busfahrkarte aus der Hand der Geschädigten nahm. Diese befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Wartehäuschen am Busbahnhof. Gewehrt oder verletzt habe sich die Schülerin laut eigenen Angaben nicht, jedoch habe der junge Mann ihr etwas in einer anderen Sprache zugerufen. Mit der Beute lief er in Richtung eines naheliegenden Discounters. Folgende Beschreibung des Täters liegt vor: südländisches Aussehen, etwa 1,70 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hellblaue, löchrige Jeans, braune Winterjacke, schulterlange, schwarze Haare. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell