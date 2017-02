POL-HSK: Frau nicht durch Feuer verstorben

Olsberg (ots) - Wie bereits berichtet brannte am Montagmorgen in einem Haus auf dem Drönkerweg eine Wärmflasche auf dem Herd einer Wohnung. Die Feuerwehr fand bei den Löscharbeiten die 81-jährige Wohnungsinhaberin leblos in der Küche. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau. Die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung schließen den Brand als Todesursache aus. Es ist davon auszugehen, dass die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist und sie den Herd vor dem Todeseintritt selbst eingeschaltet hat.

