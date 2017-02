POL-HSK: Zwei Betonmischer gestohlen

Arnsberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurden von einem Betriebsgelände an der Möhnestraße zwei Betonmischer gestohlen. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 06 Uhr, brachen die Täter zunächst das Zugangstor der Firma auf. Im Anschluss hebelten sie die Tür der Unterkunft auf. Hier nahmen sich die Täter die Fahrzeugschlüssel und fuhren anschließend mit den beiden Lkw in unbekannte Richtung davon. Bei den entwendeten Mercedes-Lkw handelt es sich um zwei Betonmischer mit den aufgeklebten Ziffern 1 und 2. Die Grundfarbe der Fahrzeuge ist weiß. Die angebrachten Kennzeichen lauten: HSK-TB 800 sowie HSK-TB 812 Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell