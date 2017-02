POL-HSK: Wer ist gefahren? Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots) - Am Mittwoch um 14.20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos auf der Eschenstraße. Der Unfallhergang ist geklärt. Eine Frau behauptet aber, sie sei nicht gefahren. Als ein 34-jähriger Mann rückwärts seinen Lkw einparken wollte, kam ein schwarzer Audi und fuhr ebenfalls auf den Parkplatz. Der Lkw setzte weiter zurück, bis es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach Angaben des 34-Mannes saß eine ältere Frau auf dem Fahrersitz des Audis. Noch vor dem Eintreffen der Polizei erschien eine jüngere Frau am Unfallort. Sie nahm der älteren Dame die Autoschlüssel ab und behauptet gegenüber der Polizei den Audi gefahren zu sein. Die andere Dame habe nur auf dem Beifahrersitz gesessen. Einen gültigen Führerschein konnte die 72-jährige Dame nicht vorzeigen. Das Verkehrskommissariat in Arnsberg sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zu der Frau im schwarzen Audi A4 machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell