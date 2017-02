POL-HSK: Täter verursachen Stromausfall

Arnsberg (ots) - Durch den Diebstahl von mehreren Sicherungen blieb ein Mehrfamilienhaus am Heveweg in der Nacht zum Donnerstag stromlos. Gegen 00.45 Uhr konnten Zeugen Geräusche aus dem Keller hören. Kurz darauf fiel im gesamten Haus der Strom aus. Die Täter hatten mehrere Sicherungen aus dem Hausanschlusskasten entwendet. Trotz Durchsuchung der dunklen Kellerräume mit einem Polizeihund konnten die Täter unerkannt flüchten. Eine Behebung des Schadens konnte erst am nächsten Morgen erfolgen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell