POL-HSK: Einbrecher flüchtet

Arnsberg (ots) - Am Mittwochabend wurden Einbrecher an der Kirchstraße vom Hauseigentürmer vertrieben. Der Mann kehrte gegen 18.30 Uhr nach Hause zurück. Als er die Haustür aufschloss hörte er Geräusche aus dem Wohnzimmer. Bei der Nachschau konnte er aber lediglich noch die offene Terrassentür feststellen. Die Täter waren geflüchtet. Durch das Aufhebeln der Terrassentür schafften es die Täter zuvor in das Einfamilienhaus einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter keine Gegenstände entwenden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell