POL-HSK: Leichtverletzte Autofahrer und hoher Sachschaden

Sundern (ots) - Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr kam es auf der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Eine Frau wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. An der Ampelkreuzung an der "Flamke" fuhr ein 30-jähirger Mann auf das vor der roten Ampel stehende Auto der 53-jährigen Frau auf. Die Frau wurde hierbei leichtverletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug des Mannes musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell