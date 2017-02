POL-HSK: Telefondieb gestellt

Arnsberg (ots) - Ein 23-jähriger Arnsberger entwendete am frühen Mittwochmorgen aus einem geöffneten Fenster an der Wennigloher Straße ein Handy. Der Besitzer bemerkte den Dieb, rannte hinterher und konnte diesen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Noch kurz vor dem Diebstahl hatte die Polizei gegen Mitternacht mit dem Täter zu tun. In einer Spielothek in der Nachbarschaft wurde gegen den Mann mit Unterstützung der Beamten ein Hausverbot durchgesetzt. Nur wenigen Minuten später hörten die Beamten lautes Geschrei auf der Straße. Hier hielt der Handybesitzer den Mann fest. Der Täter hatte zuvor das Handy aus einem offenen Fenster entwendet. Der Besitzer nahm daraufhin in leichter Bekleidung die Verfolgung auf und konnte den Täter stellen und der Polizei übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell