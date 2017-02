POL-HSK: Zigarettenautomat aufgebrochen

Arnsberg (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Zigarettenautomat an der Rönkhauser Straße aufgebrochen. Zwischen 23.30 Uhr bis 01.30 Uhr hebelten unbekannte Täter den Automaten auf und konnten so an den Inhalt gelangen. Angaben über das gemachte Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell