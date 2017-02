POL-HSK: Auto am helllichten Tag beschädigt

Brilon (ots) - Ein grauer Peugeot wurde am Dienstag auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Königstraße beschädigt. Zwischen 16.40 Uhr bis 17.00 Uhr schlug ein unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand auf die Kotflügel und die Motorhaube des Autos. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell