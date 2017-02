POL-HSK: Versuchter Einbruch

Medebach (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchten zwei Täter in ein Haus an der Straße "Im Meer" einzubrechen. Als sie bemerkt wurden, flüchteten sie. Die Polizei wurde erst am nächsten Tag benachrichtigt. Gegen 02.10 Uhr rüttelten zwei dunkel gelkleidete Personen an der Haustür. Als die Wohnungsinhaberin nachschaute, flüchteten die Täter. Erst am nächsten Tag erkannten die Eigentümer mehrere Aufbruchspuren an der Tür und informierten daraufhin die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 02981 - 90 200 entgegen.

