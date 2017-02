POL-HSK: Flüchtiger Autofahrer war angetrunken und unter Drogeneinfluss

Schmallenberg (ots) - Am Donnerstagabend landete ein Auto auf der Landstraße 928 im Graben. Der Fahrer flüchtete, konnte aber wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er hatte Alkohol getrunken und Drogen genommen. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei aus Schmallenberg zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 928 zwischen Gleierbrück und Bracht gerufen. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und lag im Graben. Der Fahrer war verschwunden. Das angebrachte Kennzeichen führte die Polizei zur Wohnanschrift des Fahrers. Durch die Polizei in Lennestadt wurde die Adresse aufgesucht. Da der Mann unter dem Einfluss von Alkohol- und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

