POL-HSK: Unfallflucht an Seniorenwohnanlage

Meschede (ots) - Auf dem Parkplatz einer Seniorenwohnanlage an der Briloner Straße wurde am Dienstag ein schwarzer Ford beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der Ford an der Beifahrertür beschädigt. Der Parkplatz ist über die Martin-Luther-Straße erreichbar. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell