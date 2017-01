POL-HSK: Festnahmen nach Betrug

Arnsberg (ots) - Die Täter ließen sich ihre bestellte Ware per Post an ein leerstehendes Haus auf der Hellefelder Straße liefern. Jetzt schlug die Polizei zu und nahm drei Täter vorläufig fest. Die Täter bestellten im Internet Waren und ließen sie durch einen Paketdienst an das leerstehende Haus an der Hellefelder Straße liefern. Mit dem Paktdienst wurde zudem ein Abliefervertrag vereinbart, wodurch dieser die Pakete auf dem Grundstück abstellen durfte. An dem Abstellort konnten die Täter dann ihre Beute abholen. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei am Mittwochabend gegen 20 Uhr zuschlagen. Drei Männer aus Meschede wurden bei der Abholung eines Pakets vorläufig verhaftet und ins Polizeigewahrsam Arnsberg gebracht. Mittlerweile wurden die Täter wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell