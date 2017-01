POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Arnsberg (ots) - Am Samstag zwischen 11.15 Uhr bis 11.40 Uhr gelangten unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Hauseingangstür in den Flur eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Zum Schützenhof". Durch die nicht verschlossene Wohnungstür drangen die Täter in die Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten diese. Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell